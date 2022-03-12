Признаков того, что накапливаются войска на границе, нет, – мэр Луцка

Вчера, 11 марта, российские истребители совершили провокацию и атаковали приграничные села Беларуси, чтобы втянуть последнюю в войну против Украины. Мэр Луцка Игорь Полищук заявил, что пока накопления белорусских войск на границе с Волынской областью нет.

Игорь Полищук заявил, что так же и нет признаков того, что белорусская сторона готовит провокации на границе с Украиной в Волынской области. Пока накопления белорусских войск нет.

Обратите внимание Линия границы с Беларусью под надежной защитой военных, – мэр Ровно

Пока признаков того, что происходит скопление войск или подготовка наступления на Волынь нет,

– подчеркнул Полищук.

Городской голова Луцка отметил, что уже записывал обращение к жителям города-побратима Бреста, в котором отмечал, что причин для войны между украинцами и белорусами нет.

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