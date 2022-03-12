Ігор Поліщук заявив, що так само і нема ознак того, що білоруська сторона готує провокації на кордоні з Україною у Волинські області. Поки що накопичення білоруських військ немає.

Зверніть увагу Лінія кордону з Білоруссю під надійним захистом військових, – мер Рівного

Наразі ознак того, що відбувається скупчення військ або підготовка наступу на Волинь немає,

– наголосив Поліщук.

Міський голова Луцька зазначив, що вже записував звернення до мешканців міста-побратима Бреста, що у білорусі, у якому наголошував, що причин для війни між українцями та білорусамми немає.

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