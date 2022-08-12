Что сделает россия после решения США относительно государства-спонсора терроризма: прогноз Чалого

Мир начинает реагировать на призывы Украины признать россию государством-спонсором терроризма – это уже сделали в Латвии. Очень важно, чтобы такое решение было принято и в США.

Об этом 24 каналу рассказал дипломат, чрезвычайный и полномочный посол Украины в США в 2015-2019 годах Валерий Чалый. Он отметил, что в американском Конгрессе есть двухпартийная поддержка такого решения, но исполнительная власть колеблется, потому что это рикошетом коснется и партнеров.

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Однако Чалый считает, что это не должно помешать, ведь россия должна занять свое место среди других стран с таким статусом – Северной Кореи, Ирана, Сирии и Кубы.

Что даст признание россии спонсором терроризма

В первую очередь против государств-спонсоров терроризма внедряются санкции. Да, США к этому времени уже ввели против россии немало санкций, однако до сих пор они имеют возможность маневрировать.

К примеру, как ни странно, санкций против "росатома", несмотря на безумные заявления россии по ядерной безопасности и ее угрозы взорвать АЭС, до сих пор нет. Если же россия будет признана спонсором терроризма, обойти это не удастся.

Кроме того, под санкциями должны оказаться и страны, которые продолжают сотрудничество со спонсором терроризма, даже если они являются партнерами США. Следовательно, предоставление России заслуженного статуса расширит обязательность введения санкций исполнительной властью Соединенных Штатов.

Оно лишает их некоторого маневра, но с другой – закрепляет много санкций на очень долгий период. Их нельзя будет быстро отозвать назад,

– объяснил Валерий Чалый.

Кроме того, как отметил дипломат, не нужно забывать и об имидже, который также имеет значение. Со страной, признанной спонсором терроризма, по умолчанию никто не хочет иметь дело.

Что будет делать россия после решения США

После того, как США объявят россию спонсором терроризма, страна-агрессор, конечно, разорвет с ними дипломатические отношения. оккупанты угрожают этим, но, по мнению Чалого, во время войны нужны кардинальные решения.

Валерий Чалый о признании россии государством-спонсором терроризма: смотрите видео

Сейм Латвии признал россию спонсором терроризма: коротко