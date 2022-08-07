Блинкен тормозит признание россии спонсором терроризма: Пионтковский сказал, как это завершится

Госсекретарь Энтони Блинкен тормозит признание россии страной-спонсором терроризма. российский публицист и политолог Андрей Пионтковский рассказал, почему так происходит.

Ранее Сенат единогласно принял резолюцию, призывающую Госдеп принять положительное решение по этому вопросу. По словам Пионтковского, ситуация, которая сейчас сложилась, ему тоже не нравится. Об этом публицист заявил на своем ютюб-канале, сообщает 24 канал.

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Пионтковский отметил, что именно таково американское законодательство – называть страну спонсором терроризма должен Госдепартамент, то есть Блинкен. Он отметил, что разговаривал по этому поводу с людьми, близкими к Госдепу.

Во-первых, что это изменит? По закону, накладываются достаточно серьезные санкции. Однако они практически все уже введены. Есть только 2 новые,

– отметил политолог.

По его словам, после признания страны спонсором терроризма президент США может накладывать санкции на любые государства, имеющие какие-либо экономические интересы, способствующие террористам.

"То есть, объявив россию страной-спонсором терроризма, Соединенные Штаты могут вводить санкции против любых стран, в том числе европейских. Так вот, люди в Госдепе говорят, что это очень тревожит европейских союзников", – добавил Пионтковский.

Он отметил, что именно поэтому в США пытаются как-то все максимально затормозить.

"Однако тормозить можно до какого-то момента. Это рано или поздно будет", – подчеркнул публицист.

Также Пионтковский рассказал, что после принятия этого решения суды в Соединенных Штатах будут принимать финансовые иски против граждан страны-террориста – президента владимира путина или рядовых военных преступников – и будут налагать на них тяжелые финансовые санкции.

"Я думаю, что это сделают. Нам противостоит абсолютное зло. Они будут ежедневно совершать новые военные преступления, но еще одно военное преступление – и чаша терпения будет переполнена", – добавил политолог.

Пионтковский подытожил, что, по его мнению, Блинкен наконец признает россию страной-террористом, несмотря на "вопли европейских союзников".

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