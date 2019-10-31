Признание добровольцев – очень нужный закон, – эксперт

Для государства с точки зрения защиты своих граждан закон о признании добровольцев участниками боевых действий – очень полезный.

Об этом 24 канала рассказал политический эксперт Андрей Вигиринский.

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Как подчеркивает политолог, во-первых, статус участника боевых действий будет означать предоставление добровольцам льгот. Люди, которые защищали Украину, имеют на это право. Во-вторых, будет точный реестр.

Государство будет знать, сколько людей имеют статус участника боевых действий, какие нужны расходы, в том числе на реабилитацию, трудоустройство. Какая у них профессия, чем занимаются в данный момент. Полный набор данных. Потому что у нас будто очень много добровольцев. Поэтому это нужно и для государства, и для людей,

– отмечает Андрей Вигиринский.

Эксперт уточняет: после того, как всех участников боевых действий занесут в один реестр, будет понимание, сколько их, где служили, кем именно. И если встанет вопрос о возможном совершении преступлений, то этот реестр будет четко показывать, мог этот человек это сделать или нет.

Если в акциях протеста примут участие добровольцы и за правонарушения кого задержат, то будет легко установить, являются ли они участниками боевых действий. А не надели на себя форму, прикрываясь "патриотизмом", манипулируют общественным мнением, расшатывают ситуацию. И это снимет напряжение в обществе,

– считает Андрей Вигиринский.

Что приняла Верховная Рада?

Верховная Рада Украины в первом чтении поддержала законопроект №2045-1. Поддержал законопроект 321 народный депутат. Документ предусматривает предоставление статуса участника боевых действий и социальных гарантий для добровольцев. Согласно ему, признание участниками боевых действий получат воины, которые в составе добровольческих формирований участвовали в защите территориальной целостности Украины и находились на передовой не менее 30 дней.



Как известно, 40 членов Палаты Представителей США подписали обращение к госсекретарю США Майку Помпео. Они требуют внести украинский полк "Азов" и 2 праворадикальные организации в Европе в список иностранных террористических организаций. В ответ в полку "Азов" заявили: такое обращение является информационной атакой на Украину и ее государственную безопасность. Народный депутат от "Слуги народа" Богдан Яременко подготовил проект письма конгрессменов, где предлагает Конгрессу оказать помощь в выяснении объективной и непредвзятой информации об отряд спецназовцев.

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