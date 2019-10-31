11:54
31 жовт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      РОЗВЕДЕННЯ ВІЙСЬК СИТУАЦІЯ У ЗОЛОТОМУ ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Ворожки піднімають економіку РФ. Прикладне православ'я
      Вєсті Кремля
      22:05, 30 жовтня
      Вєсті.UA: Гончарук не дружить з цифрами. "Полуничка" у Раді
      Вєсті.UA
      18:53, 30 жовтня
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      24 Канал Новини Новини України
      РОЗВЕДЕННЯ ВІЙСЬК СИТУАЦІЯ У ЗОЛОТОМУ ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ

      Визнання добровольців – дуже потрібний закон, – експерт

      315 Читать новость на русском
      Верховна Рада ухвалила в першому читанні закон про добровольців
      Верховна Рада ухвалила в першому читанні закон про добровольців / Державна служба України у справах ветеранів війни та учасників АТО

      Для держави з точки зору захисту своїх громадян закон про визнання добровольців учасниками бойових дій – дуже корисний.

      Про це 24 каналу розповів політичний експерт Андрій Вігірінський.

      Читайте також: Добровольці і закон: про інцидент навколо "Азова" і особливості російської пропаганди

      Як підкреслює політолог, по-перше, статус учасника бойових дій означатиме надання добровольцям пільг. Люди, які боронили Україну, мають на це право. По-друге, буде точний реєстр.

      Держава знатиме, скільки людей мають статус учасника бойових дій, які треба видатки, в тому числі, на реабілітацію, працевлаштування. Який у них фах, чим займаються на даний момент. Повний набір даних. Бо у нас ніби дуже багато добровольців. Тому це потрібно і для держави, і для людей,
      – наголошує Андрій Вігірінський.

      Експерт уточнює: після того, як усіх учасників бойових дій занесуть в один реєстр, буде розуміння, скільки їх, де служили, ким саме. І якщо постане питання про можливе вчинення злочинів, то цей реєстр чітко показуватиме, могла ця людина це зробити чи ні.

      Якщо в акціях протесту братимуть участь добровольці і за правопорушення когось затримають, то буде легко встановити, чи є вони учасниками бойових дій. А не вдягнули на себе форму, прикриваючись "патріотизмом", маніпулюють громадською думкою, розхитують ситуацію. І це зніме напругу в суспільстві,
      – вважає Андрій Вігірінський.

      Що ухвалила Верховна Рада? Верховна Рада України у першому читанні підтримала законопроєкт №2045-1. Підтримав законопроєкт 321 народний депутат. Документ передбачає надання статусу учасника бойових дій та соціальних гарантій для добровольців. Згідно з ним, визнання учасниками бойових дій отримають воїни, які у складі добровольчих формувань брали участь у захисті територіальної цілісності України та перебували на передовій не менше ніж 30 днів.

      Як відомо, 40 членів Палати Представників США підписали звернення до Держсекретаря США Майка Помпео. Вони вимагають внести український полк "Азов" та 2 праворадикальні організації в Європі до списку іноземних терористичних організацій. У відповідь в полку "Азов" заявили: таке звернення є інформаційною атакою на Україну та її державну безпеку. Народний депутат від "Слуги народу" Богдан Яременко підготував проєкт листа до конгресменів, де пропонує Конгресу надати допомогу у з'ясуванні об'єктивної і неупередженої інформації про загін спецпризначенців.

      Що українці думають про розведення: дивіться відео

       

      blog_ava
      Вихідні у листопаді: скільки днів ми будемо відпочивати в останній місяць осені
      сьогодні
      4651
      Автор: Інна Жолобович
      Теги: Новини України Новини політики Верховна Рада Війна на Донбасі "Азов"
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Рябошапка вважає неприйнятним затримувати нардепів у стінах Ради
      сьогодні , 11:37 Рябошапка вважає неприйнятним затримувати нардепів у стінах Ради
      1290
      Чому Чернівці зникають з карти України: подорож одного дня
      сьогодні , 08:40 Чому Чернівці зникають з карти України: подорож одного дня
      Ольга Сурняк 2048
      Головні новини 30 жовтня: "жовтий" режим в ООС, інтимний скандал з Яременком і перемога "Динамо"
      сьогодні , 08:01 Головні новини 30 жовтня: "жовтий" режим в ООС, інтимний скандал з Яременком і перемога "Динамо"
      Лія Бонавська 2477
      Який зиск отримав Дубінський від історії з детектором брехні: думка експерта
      сьогодні , 07:03 Який зиск отримав Дубінський від історії з детектором брехні: думка експерта
      Ірина Поліщук 907
      Hеобычный папуас с украинскими корнями
      сьогодні , 01:30 Hеобычный папуас с украинскими корнями
      Іван Яковина 1707
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук