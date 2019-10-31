Визнання добровольців – дуже потрібний закон, – експерт

Для держави з точки зору захисту своїх громадян закон про визнання добровольців учасниками бойових дій – дуже корисний.

Про це 24 каналу розповів політичний експерт Андрій Вігірінський.

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Як підкреслює політолог, по-перше, статус учасника бойових дій означатиме надання добровольцям пільг. Люди, які боронили Україну, мають на це право. По-друге, буде точний реєстр.

Держава знатиме, скільки людей мають статус учасника бойових дій, які треба видатки, в тому числі, на реабілітацію, працевлаштування. Який у них фах, чим займаються на даний момент. Повний набір даних. Бо у нас ніби дуже багато добровольців. Тому це потрібно і для держави, і для людей,

– наголошує Андрій Вігірінський.

Експерт уточнює: після того, як усіх учасників бойових дій занесуть в один реєстр, буде розуміння, скільки їх, де служили, ким саме. І якщо постане питання про можливе вчинення злочинів, то цей реєстр чітко показуватиме, могла ця людина це зробити чи ні.

Якщо в акціях протесту братимуть участь добровольці і за правопорушення когось затримають, то буде легко встановити, чи є вони учасниками бойових дій. А не вдягнули на себе форму, прикриваючись "патріотизмом", маніпулюють громадською думкою, розхитують ситуацію. І це зніме напругу в суспільстві,

– вважає Андрій Вігірінський.

Що ухвалила Верховна Рада? Верховна Рада України у першому читанні підтримала законопроєкт №2045-1. Підтримав законопроєкт 321 народний депутат. Документ передбачає надання статусу учасника бойових дій та соціальних гарантій для добровольців. Згідно з ним, визнання учасниками бойових дій отримають воїни, які у складі добровольчих формувань брали участь у захисті територіальної цілісності України та перебували на передовій не менше ніж 30 днів.



Як відомо, 40 членів Палати Представників США підписали звернення до Держсекретаря США Майка Помпео. Вони вимагають внести український полк "Азов" та 2 праворадикальні організації в Європі до списку іноземних терористичних організацій. У відповідь в полку "Азов" заявили: таке звернення є інформаційною атакою на Україну та її державну безпеку. Народний депутат від "Слуги народу" Богдан Яременко підготував проєкт листа до конгресменів, де пропонує Конгресу надати допомогу у з'ясуванні об'єктивної і неупередженої інформації про загін спецпризначенців.

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