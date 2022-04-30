"Призрак Киева" не погиб, а бомбардировщики США не летают над Украиной: опровержение фейков

Командование Воздушных Сил ВСУ призвало украинцев не пренебрегать правилами информационной гигиены и проверять источники информации.

Согласно информации, Герой Украины Степан Тарабалка не является "Призраком Киева" и не сбил 40 самолетов.

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Известно, что он погиб 13 марта 2022 года в воздушном бою с превосходящими силами российских оккупантов.

Летчик-истребитель на МиГ-29 сражался с врагами, которых Кремль отправил бомбить мирные украинские города. За такую героическую защиту воздушного пространства, доблесть и отвагу майору Степану Тарабалке посмертно присвоили звание Героя Украины.

Кто такой "Призрак Киева"

Командование Воздушных Сил ВСУ сообщило, что это супергерой-легенда, чью фигуру создали сами украинцы.

Это скорее сборный образ пилотов 40-й бригады тактической авиации Воздушных Сил, защищающих небо столицы. Которые внезапно появляются там, где их не ждут,

– добавили в командовании Воздушных Сил.

Кроме того, опровергли информацию, будто американские бомбардировщики летают над Украиной. Это тоже фейк.

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