"Призрак Киева" перешел из обороны в наступление: эпическое видео

Легендарный "Призрак Киева" перешел из обороны в наступление. Новость 3 марта сообщила пресс-служба Сухопутных войск ВСУ.

"Призрак Киева" – настоящий украинский герой. На его счету уже более 20-ти сбитых российских самолетов. В СБУ заявили, что герой оберегает украинскую столицу как настоящий ангел.

Заметьте "Призрак" жив: легендарный ас был подбит, но уже получил новый самолет

Теперь враг будет дрожать еще больше. Ибо легендарный "Призрак" идет в наступление.

"Киевское привидение" перешло от обороны в наступление,

– говорится в сообщении.

"Призрак Киева" перешел из обороны в наступление: смотрите видео