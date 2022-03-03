"Призрак Киева" перешел из обороны в наступление: эпическое видео
3 марта 2022 , 15:37Читати новину українською
Источник:фейсбук Сухопутных войск ВСУ
Легендарный "Призрак Киева" перешел из обороны в наступление. Новость 3 марта сообщила пресс-служба Сухопутных войск ВСУ.
"Призрак Киева" – настоящий украинский герой. На его счету уже более 20-ти сбитых российских самолетов. В СБУ заявили, что герой оберегает украинскую столицу как настоящий ангел.
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Теперь враг будет дрожать еще больше. Ибо легендарный "Призрак" идет в наступление.
"Киевское привидение" перешло от обороны в наступление,
– говорится в сообщении.
"Призрак Киева" перешел из обороны в наступление: смотрите видео