Призрак Киева: сколько вражеских самолетов уже сбил украинский герой
Украинского летчика, который сбивает над столицей вражеские военные самолеты, назвали Призраком Киева. На его счету, по последним данным, уже по меньшей мере 21 российский самолет.
Пилота Миг-29 еще называют украинским героем или ангелом-хранителем Киева. Летчик оберегает и так беспокойный сон жителей столицы.
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Призрак не собирается останавливаться
Пилот уже сбил более 20 самолетов оккупанта, но и не думает останавливаться на достигнутом. Недавно стало известно, что во время одной из операций "Призрака" подбили, он спасся и сразу вышел на новую борьбу с врагом.
Среди трофеев героя есть российские 2хСу – 35, 1хСу – 27, 1хМиГ – 29, 2хСу – 25.
Наступление призрака, смотрите видео:
Новое "оружие" призрака
После десятка сбитых самолетов Призраку решили выдать новый F-16. Это американский многофункциональный легкий истребитель четвертого поколения.
Поэтому сбивать самолеты российских войск летчик теперь будет с новой силой.