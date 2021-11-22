Призывал к беспорядкам: СБУ поймала одного из организаторов "референдума" на Донбассе
Источник:СБУ
Правоохранители в Донецкой области задержали одного из организаторов так называемого "референдума" в 2014 году. Злоумышленник призывал голосовать за установление власти боевиков на оккупированной территории Украины.
Пресс-служба СБУ сообщила, что задержанный подстрекал людей к массовым беспорядкам. Их оккупанты хотели замаскировать под видом митингов и общественных собраний.
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Кроме того, мужчина призывал местных жителей срывать государственные флаги.
Свою противоправную деятельность задержанный осуществлял вместе с сообщниками. Их провокационные действия зафиксировали на территории Великоновоселковского района.
Впоследствии злоумышленник покинул подконтрольную украинским властям территорию Донецкой области и долгое время скрывался от правосудия во временно оккупированной АР Крым,
– говорится в сообщении.
Еще в 2017 году задержанному заочно сообщили о подозрении.
Впоследствии украинские правоохранители получили информацию, что злоумышленник вернулся по личным делам на подконтрольную украинским властям территорию региона.
СБУ поймала главаря боевиков
- Контрразведчики СБУ задержали бывшего главаря боевиков, который принимал участие в захвате Луганского аэропорта.
- Задержанный возглавлял так называемое "подразделение", которое также способствовало захвату помещений банковских учреждений и жилья местных жителей.
- Кроме того, главарь боевиков искал и задерживал украинских патриотов на временно оккупированной территории области.
- Впоследствии боевик сбежал в Россию.