Призвал признать границы квазиреспублика на Донбассе: Черновецкому объявили о подозрении
20 июня 2022 , 18:42Читати новину українською
Эксмеру Киева Леониду Черновецкому сообщили о подозрении из-за его публикации в сети. Он призвал признать квазиобразование на Донбассе.
Высказывания бывшего мэра столицы квалифицируют как призыв к изменению границ, территории и государственной границы. Следователи анализировали публикацию Черновецкого о якобы необходимости признания квазиобразований, возглавляемых пророссийскими боевиками.