Призвал признать границы квазиреспублика на Донбассе: Черновецкому объявили о подозрении

20 июня 2022 , 18:42
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Эксмеру Киева Леониду Черновецкому сообщили о подозрении из-за его публикации в сети. Он призвал признать квазиобразование на Донбассе.

Высказывания бывшего мэра столицы квалифицируют как призыв к изменению границ, территории и государственной границы. Следователи анализировали публикацию Черновецкого о якобы необходимости признания квазиобразований, возглавляемых пророссийскими боевиками.

Автор: Іван Магуряк