Призвал усилить давление на Россию, – Зеленский рассказал о визите глав правительств Испании и Дании

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с премьерами Дании и Испании. В своем вечернем обращении глава государства сообщил, о чем им удалось договориться.

Премьер-министр Испании Педро Санчес и премьер-министр Дании Метте Фредериксен совершили визит в Киев. Они встретились с Владимиром Зеленским и обсудили дальнейшее сотрудничество.

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Усиление давления на Россию

Как рассказал украинский президент, визиты лидеров Дании и Испании побуждают других европейских топ-чиновников приезжать в Украину и оказывать нам поддержку.

Я поблагодарил Испанию и Данию за поддержку нашей обороны, за санкции и попросил их и все европейское сообщество еще больше усилить давление на Россию, обязательно ввести нефтяное эмбарго и отключить россиян от глобальной банковской системы, – заявил Зеленский.

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