Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес та прем'єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен здійснили візит до Києва. Вони зустрілися з Володимиром Зеленським та обговорили подальшу співпрацю.

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Посилення тиску на Росію

Як розповів український президент, візити лідерів Данії та Іспанії спонукають інших європейських топчиновників приїжджати в Україну та надавати нам підтримку.

Я подякував Іспанії та Данії за підтримку нашої оборони, за санкції та попросив їх та все європейське співтовариство ще більше посилити тиск на Росію, обов'язково ввести нафтове ембарго та відключити росіян від глобальної банківської системи, – заявив Зеленський.

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