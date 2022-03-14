Призвать международных партнеров к большей помощи Украине: стартовала платформа #Моя Война

Министерство культуры и информационной политики, Ассоциация инновационного и цифрового образования и компания Totonis запустили международную платформу #МояВойна.

С ее помощью каждый украинец как свидетель жестокой войны российской федерации против Украины может описать свою историю, изложить реальные факты и личные переживания. Граждане всех стран мира могут увидеть и прочитать эти факты на родных языках и выразить свою поддержку Украине реальными действиями.

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Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко сказал, что свидетелями войны уже стали миллионы украинцев. Каждая из их историй крайне важна и должна быть задокументирована.

Но реальность, с которой сейчас сталкиваются жители Украины, является не только доказательством агрессии России, но и доказательством преступлений кремля против человечества и гуманности. Сейчас мы находимся на передовой и защищаем не только нашу страну, но и весь цивилизованный мир, каждого гражданина демократических стран. Мы должны поделиться с миром тем, что мы переживаем и чувствуем. Каждая история украинцев должна быть услышана,

– отметил Ткаченко.

На платформу #МояВойна, кроме истории, можно добавить видео или фото подтверждения военных преступлений, совершаемых российскими военными на территории Украины.

Все корреспонденты будут проходить модерацию, прежде чем история станет доступной. Это предусмотрено, чтобы другие пользователи платформы, организаторы и партнеры проекта были уверены, что это написали реальные люди,

– сказала Мария Богуслав, исполнительный директор Ассоциации инновационного и цифрового образования.

Модерация будет проходить на протяжении всей реализации проекта, чтобы избежать участия в нем провокаторов, ботов и призывов, выходящих за рамки нравственных норм.

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