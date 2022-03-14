З її допомогою кожен українець, як свідок жорстокої війни російської федерації проти України, може описати свою історію, викласти реальні факти та особисті переживання. Громадяни всіх країн світу можуть побачити та прочитати ці факти рідними для них мовами та висловити свою підтримку Україні реальними діями.

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Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко сказав, що наразі свідками війни вже стали мільйони українців. Кожна з їх історій — вкрай важлива і має бути задокументована.

Та реальність, з якою зараз стикаються жителі України є не тільки доказом агресії Росії, а й доказом злочинів кремля проти людства та гуманності. Зараз ми знаходимося на передовій, і захищаємо не тільки нашу країну, а й весь цивілізований світ, кожного громадянина демократичних країн. Ми повинні поділитись зі світом тим, що переживаємо та відчуваємо. Кожна історія українців має бути почута,

– зазначив Ткаченко.

На платформу #МояВійна, крім історії, можна додати відео або фото підтвердження військових злочинів, які скоюють російські військові на території України.

Усі кореспонденти проходитимуть модерацію перед тим, як історія стане доступною. Це передбачено, аби інші користувачі платформи, організатори та партнери проєкту були впевнені, що це написали реальні люди,

– сказала Марія Богуслав, виконавчий директор Асоціації інноваційної та цифрової освіти.

Модерація буде відбуватись впродовж усієї реалізації проєкту, щоб уникнути участі в ньому провокаторів, ботів та закликів, що виходять за рамки етичних норм.

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