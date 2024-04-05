Председатель Запорожской ОГА рассказал 24 Каналу, что "вагнеровцам" не удастся воплотить свой план. Также он отметил, что россияне могут начать всеобщую мобилизацию на временно оккупированных территориях.

Смотрите также Украинские спецназовцы участвуют в войне в Судане против России, – WSJ

Россияне начинают призыв в армию

На оккупированной части Запорожья, по мнению Федорова, россияне планируют осуществить массовую мобилизацию для того, чтобы провести переучет жителей. Пока что враг начал там призыв. Если раньше Россия не планировала привлекать украинцев на оккупированных территорий в российские войска, то в этом году о таком исключении уже не говорится.

На наших территориях в Бердянске, Мелитополе, Энергодаре, Токмаке россияне будут делать призыв и пытаться затянуть наших жителей в свою вражескую армию. Именно это является целью врага и он на этом сконцентрирован,

– отметил председатель Запорожской ОВА.

ЧВК "Вагнера"

По сообщению Центра нацсопротивления, "вагнеровцы" на временно оккупированных территориях вербуют украинцев воевать в Африке. По словам Федорова, они приезжают на оккупированные территории, но не воюют.

"Они могут заниматься рекрутингом, но эффекта от их работы не существует, потому что наши жители ни в коем случае не будут кооперироваться с этими "вагнеровцами", – отметил председатель Запорожской ОВА.

Ситуация на временно оккупированных территориях: последние новости