Голова Запорізької ОВА розповів 24 Каналу, що "вагнерівцям" не вдасться втілити свій план. Також він зауважив, що росіяни можуть почати загальну мобілізацію на тимчасово окупованих територіях.
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Росіяни починають призов
На окупованій частині Запоріжжя, на думку Федорова, росіяни планують здійснити масову мобілізацію для того, щоб провести переоблік мешканців. Поки що ворог розпочав там призов. Якщо раніше Росія не планувала залучати українців на окупованих територій до російських військ, то в цьому році про таке виключення вже не мовиться.
На наших територіях в Бердянську, Мелітополі, Енергодарі, Токмаку росіяни будуть робити призов та намагатися затягнути наших мешканців до своєї ворожої армії. Саме це є метою ворога і він на цьому сконцентрований,
– зауважив голова Запорізької ОВА.
ПВК "Вагнера"
За повідомленням Центру нацспротиву, "вагнерівці" на тимчасово окупованих територіях вербують українців воювати в Африці. За словами Федорова, вони приїжджають на окуповані території, але не воюють.
"Вони можуть займатись рекрутингом, але ефекту від їхньої роботи не існує, тому що наші мешканці в жодному разі не будуть кооперуватись з цими "вагнерівцями", – зазначив голова Запорізької ОВА.
Ситуація на тимчасово окупованих територіях: останні новини
- В тимчасово окупованому Бердянську перебуває великий контингент російської армії, через що в місті перебуває більше військових, ніж мирних мешканців. Загарбники перекидають техніку з тимчасово окупованого Маріуполя у бік Бердянська.
- Росіяни будують залізницю від Ростова до Криму. Начальник ГУР Кирило Буданов заявив, що це може бути серйозною проблемою, однак сподівається, що Україна з цим впорається.
- В тимчасово окупованому Маріуполі росіяни всіма силами намагаються змусити українців отримати російські паспорти. Так звана "влада" у Маріуполі заявила, що маріупольці мають час до 1 липня, щоб отримати російський паспорт.