Бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко в эфире 24 Канала предположил, что Токаев озвучил не только собственную позицию. По его мнению, президент Казахстана мог в щекотливой форме передать Путину сигнал от государства, которому в Москве вынуждены прислушиваться.

Главный сигнал Токаев оставил на исходе

Большая часть выступления президента Казахстана во время встречи с Путиным не выходила за пределы обычной для Москвы риторики. Токаев говорил о дружбе и сотрудничестве между странами, несколько раз упомянул "великий русский народ" и "великую Россию". До войны против Украины он перешел только в конце речи.

Выступление было длинным, скучным и традиционно советским. Там был весь набор правильных слов, чтобы тебя не обвинили в оппортунизме или ревизионизме. И только в самом конце прозвучало, что причин продолжать войну нет,

– рассказал Огрызко.

Токаев заявил, что война никому не нужна и вспомнил переговоры в Стамбуле, где стороны якобы уже имели определенный прогресс. После этого Путин пообещал рассказать ему о своей позиции по завершению так называемой "СВО", однако публично отвечать на призыв не стал. Дмитрий Песков заявил, что Россия не прекратит боевые действия, поскольку еще не достигла своих целей.

Путин не хочет слышать никого, кто приходит к нему с мыслью о завершении войны. И это был не сигнал с Запада, а сигнал с Востока,

– подчеркнул бывший глава МИД.

У западных государств есть другие каналы, через которые передают Кремлю требования остановить агрессию. Роль Токаева в этом разговоре, по мнению дипломата, может указывать на совсем другого отправителя послания.

Сигнал мог поступить из Китая

У Токаева тесные личные и межгосударственные связи с китайским руководством, поэтому его слова могли быть способом передать позицию Пекина. Огрызко предположил, что Китай избрал президента Казахстана как удобного посредника, чтобы не обращаться к Путину напрямую.

На мой взгляд, это сигнал от Китая, с которым у Токаева очень близки и личные отношения, и межгосударственные отношения,

– сказал бывший глава МИД.

Такой формат соответствует сдержанному стилю китайской дипломатии: чувствительное послание озвучивает лидер дружественного государства, а Пекин формально остается в стороне. В то же время, Москва получает сигнал от страны, от которой все больше зависит политически и экономически.

Это щекотливая форма подачи информации в китайском стиле. Один вассал передает послание от сюзерена другому вассалу,

– объяснил Огрызко.

Однако реакция Кремля свидетельствует о том, что Путин пока не готов менять свои планы. По мнению дипломата, российский диктатор остается замкнутым в собственном представлении о войне и верит в победу, несмотря на сигналы, поступающие даже от близких партнеров России.

Путин не видит, куда ведет Россию

Даже сигнал со стороны стран, которые Москва считает близкими партнерами, пока не заставил российского диктатора пересмотреть свои планы. Он и дальше убежден, что сможет завершить войну победой, хотя не имеет реалистического видения ее последствий для собственной страны.

Путин пока не слышит. На вопрос, куда он ведет свою страну и чем все это закончится, у него на самом деле нет ответа,

– отметил Огрызко.

По оценке дипломата, продолжение агрессии будет иметь трагические последствия и для российского режима, и для самой России. Однако Путин оценивает ситуацию не по реальным событиям, а по собственным представлениям, в которых его решения всегда кажутся правильными.

Он находится в собственной скорлупе, в собственном пузыре, где все, что ему кажется правильным, и правильно. Происходящее в реальном мире его мало волнует. Он хочет свой мир натянуть на реальный. В психологии это называется шизофренией,

– объяснил бывший глава МИД.

Поэтому Путин пытается подстроить реальность под собственную картину мира и игнорирует предупреждение не только Запада, но и тех стран, от поддержки которых Россия все больше зависит.

Огрызко объяснил сигнал Токаева Путину: смотрите видео