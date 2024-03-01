Пока проект не подписан президентом, действует действующее законодательство.
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Главное о всеобщей мобилизации
Мобилизацию и военное положение в Украине продлили пока до 13 мая 2024 года. Все мужчины в возрасте от 18 до 60 лет считаются военнообязанными, а затем – могут получить повестку и быть призванными на службу.
При этом мужчины, которые имеют основания, предусмотренные статьей 23 закона О мобилизационной подготовке и мобилизации, имеют право на отсрочку.
Руководитель Кременчугского районного ТЦК Мирослав Волков в интервью Кременчугскому телеграфу рассказал, какие специальности нужны в ВСУ сейчас, и кого призывают в первую очередь.
Какие специальности нужны
Руководитель ТЦК уточнил, что служащие силовых структур часто идут служить добровольно по собственному желанию. Это – ГСЧС и Нацполиция, особенно, если они уже имеют офицерское звание. Кроме того, призывают всех военнообязанных мужчин, которых вызвали в ТЦК повесткой, а не которые пришли добровольно.
"Мы мобилизуем тех, кто согласно закону подлежит мобилизации и не является забронированным. Сейчас очень много случаев, когда служащие из других силовых структур, призываются в ряды ВСУ в добровольном порядке, и уже проходят службу в ВСУ в тех званиях, которые есть у них, как у военнослужащих", – сообщил военнослужащий.
Руководитель ТЦК уточнил, что после двух лет полномасштабной войны, есть значительный список должностей в Силах Обороны, который должны закрывать через призыв военнообязанных.
У нас очень большой спектр выбора профессий и должностей в ВСУ. Это и операторы FPV-дронов, и пехотинцы-штурмовики и другие,
– отметил руководитель ТЦК.
Кого могут мобилизовать с 1 марта
Если у военнообязанного нет отсрочки, но есть болезни, которые по Положению о ВВК определяют его как непригодного с исключением с учета, такого человека могут исключить с учета. То есть, его лишат статуса военнообязанного.
Во всех остальных случаях, мужчины подлежат мобилизации при следующих условиях:
1) по возрасту и опыту службы:
- от 18 до 60 лет - если есть опыт военной службы;
- от 27 до 60 лет - если нет опыта службы;
2) по состоянию здоровья:
- годные в мирное и военное время по постановлению военно-врачебной комиссии;
- ограниченно годны в мирное время, годны в военное время по постановлению ВВК;
- непригодны в мирное время, ограниченно годны в военное время по заключению ВВК;
3) по пребыванию на воинском учете:
- сняты с воинского учета, если прошло основание для снятия, берутся на учет повторно и подлежат мобилизации;
- мужчины, которые находятся на учете или не находятся, однако не существует оснований для исключения их с учета;
Также мужчины, которые непригодны к военной службе во время военного положения, могут добровольно пройти ВВК высшей инстанции, которое признает их годными или ограниченно годными к службе. Мужчины, которые имеют право на отсрочку не призываются, но они могут добровольно вызваться на службу.
Изменения законодательства о мобилизации: актуально
- Согласно тексту законопроекта, бронированию подлежат военнообязанные, которые работают или проходят службу в государственных органах на должностях государственной службы категории "А". Также до 50% военнообязанных государственной службы категории "Б", "В", в органах местного самоуправления.
- Комитет нацбезопасности, обороны и разведки не поддержал блокирование счетов уклонистов и электронные повестки в законопроекте о мобилизации.