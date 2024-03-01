Поки проект не підписаний президентом, діє чинне законодавство.

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Головне про загальну мобілізацію

Мобілізацію та воєнний стан в Україні продовжили наразі до 13 травня 2024 року. Всі чоловіки віком від 18 до 60 років вважаються військовозобов'язаними, а відтак – можуть отримати повістку та бути призваними на службу.

При цьому чоловіки, які мають підстави, передбачені статтею 23 закону Про мобілізаційну підготовку й мобілізацію, мають право на відстрочку.

Керівник Кременчуцького районного ТЦК Мирослав Волков в інтерв'ю Кременчуцькому телеграфу розповів, які спеціальності потрібні в ЗСУ наразі, та кого призивають першочергово.

Які спеціальності потрібні

Керівник ТЦК уточнив, що службовці силових структур часто йдуть служити добровільно за власним бажанням. Це – ДСНС і Нацполіція, особливо, якщо вони вже мають офіцерське звання. Крім того, призивають усіх військовозобов'язаних чоловіків, яких викликали в ТЦК повісткою, а не які прийшли добровільно.

"Ми мобілізуємо тих, хто згідно закону підлягає мобілізації та не є заброньованим. Наразі дуже багато випадків коли службовці з інших силових структур, призиваються до лав ЗСУ в добровольному порядку, і вже проходять службу в ЗСУ у тих званнях, які є у них, як у військовослужбовців", – повідомив військовослужбовець.

Керівник ТЦК уточнив, що після двох років повномасштабної війни, є значний список посад в Силах Оборони, який мають закривати через призов військовозобов'язаних.

Увага. Серед затребуваних спеціальностей: оператори FPV-дронів та штурмовики.

У нас дуже великий спектр вибору професій та посад в ЗСУ. Це і оператори FPV-дронів, і піхотинці-штурмовики й інші,

– зазначив керівник ТЦК.

Кого можуть мобілізувати з 1 березня

Якщо у військовозобов'язаного немає відстрочки, але є хвороби, які за Положенням про ВЛК визначають його як непридатного з виключенням з обліку, такого чоловіка можуть виключити з обліку. Тобто, його позбавлять статусу військовозобов'язаного.

У всіх інших випадках, чоловіки підлягають мобілізації за таких умов:

1) за віком та досвідом служби:

від 18 до 60 років ― якщо є досвід військової служби;

від 27 до 60 років ― якщо немає досвіду служби;

2) за станом здоров'я:

придатні у мирний і воєнний час за постановою військово-лікарської комісії;

обмежено придатні у мирний час, придатні у воєнний час за постановою ВЛК;

непридатні у мирний час, обмежено придатні у воєнний час за висновком ВЛК;

3) за перебуванням на військовому обліку:

зняті з військового обліку, якщо минула підстава для зняття, беруться на облік повторно та підлягають мобілізації;

чоловіки, які перебувають на обліку або не перебувають, проте не існує підстав для виключення їх з обліку;

Також чоловіки, які непридатні до військової служби під час воєнного стану, можуть добровільно пройти ВЛК вищої інстанції, яке визнає їх придатними або обмежено придатними до служби. Чоловіки, які мають право на відстрочку не призиваються, але вони можуть добровільно зголоситися на службу.

Зміни законодавства про мобілізацію: актуально