"Призыв" женщин в армию: почему это не смешно

Пока все смеялись над "призывом женщин", мне, честно говоря, было не так смешно. Судя по этому всему дискурсу, у наших граждан (не просто граждан, а "лучших людей" из фб) как-то плохо с пониманием военного призыва, строевой и нестроевой службы и многих других вещей, которые должны быть понятны каждому после стольких лет войны. Далее читайте на украинском.

Почнемо з того, що сам факт видання нормативно-правових актів міністром оборони не може не базуватися на відповідній законодавчій базі.

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Чи є вона у цьому випадку?

Звісно, є. Ще у березні цього року ВР ухвалила проєкт Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення окремих питань виконання військового обов'язку та ведення військового обліку (№3553).

Характерно, що підтримали його не лише "слуги", але і більша частина ЄС (включно з Петром Порошенком), а також половина "Батьківщини" (включно з Юлією Тимошенком). Єдина фракція, яка "принципово" проігнорувала голосування – це ОПЗЖ. Їх, очевидно, українська армія ніколи не хвилювала.

Саме питання військового обліку постало не вчора, але до 2014 року ніхто серйозно питаннями української армії не займався, а далі, мабуть, не вистачало часу. У результаті ми досі маємо украй архаїчну систему цього самого обліку.

Але й архаїчна система передбачала облік жінок окремих професій, які потенційно є важливими у випадку воєнного стану. Наприклад, з часів СРСР абсолютно нікого не дивує військовий облік жінок медичних спеціальностей. І це не означає, що їх хтось має призивати до армії прямо зараз та відправляти воювати, адже мова йде саме про облік для нестройової служби.

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Про що реально йдеться

Очевидно, є багато професій, які у випадку широкомасштабної війни можуть бути потрібні для оборони та однаково ефективно можуть здійснюватися у тилу як чоловіками, так і жінками. Саме про подібне тилове забезпечення мова реально і йде.

І знову ж таки, це не про те, що "закінчуються чоловіки" і тому подібне, а лише про окремі важливі та потрібні однаково за умов воєнного та мирного стану професії.

Чи розуміють ці очевидні речі "кращі люди" з фб?

Думаю, що так. Просто розганяти істерики та залякувати тих, хто не має звички читати закони, набагато цікавіше та веселіше. Хоча нам реально потрібна серйозна робота з удосконалення військового обліку. Робити його менш бюрократичним, заміняти численні "папірці" на електронний документообіг, перетворювати із чергового "уламку СРСР" на інструмент, що реально міг би допомогти обороні України.

Але, звісно, про це говорити геть не цікаво.

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