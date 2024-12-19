У Путина на пресс-конференции спрашивали то, что интересует россиян: он показательно игнорировал это

Путин провел традиционную прямую линию в конце года. Кроме журналистов, спросить что-то у российского диктатора могли якобы и простые россияне в чате, однако ни на какие их вопросы Путин не ответил.

На пресс-конференции Путина был специальный экран, где можно задать свой вопрос. Самые яркие примеры действительно важных и откровенно странных вопросов Путину собрал 24 Канал.

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Что россияне спрашивали у Путина на пресс-конференции

Особенностью прямой линии Путина является то, что россияне могут спрашивать что-то у своего лидера в чате, что выводится на экран в студии. Это далеко не означает, что Путин будет на них отвечать.

Часто россияне на фоне геополитических амбиций "сверхдержавы" спрашивали о действительно важных для них вопросах, вроде: ипотеки, квоты, пенсии, кредиты.

Россияне задают Путину вопросы о низком уровне жизни: фото из соцсетей

Были и шуточные вопросы и сообщения, можно предположить, что модерация иногда пропускала сообщения, потому что не успевала их фильтровать. Россияне в частности писали и рашистские сообщения с призывами продолжить применение ракеты "Орешник" или ударить по Киеву.

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По сообщению российского оппозиционного медиа "Медуза", у Путина статистически чаще всего спрашивали о: жилищных вопросах, медицинское обслуживание, транспорт и состояние дорог, финансовые вопросы, пропавших военных, пенсии и газификацию.

Российские СМИ сообщают, что Путину прислали более 2,2 миллиона вопросов. Однако на них он не отвечал.