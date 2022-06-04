Роковой удар по российскому танку нанесли из беспилотника Bayraktar. После этого танк Т-72 феерически вспыхнул.

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Как уничтожили российский танк

Украинские защитники искусно попали прямо в танк кафиров. Боекомплект россиян разразился.

Прямое попадание в оккупантский Т-72 повлекло за собой детонацию боекомплекта. Еще один танк больше не будет разрушать нашу страну,

– отметили в оперативном командовании "Север".

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Потери россиян в войне

По состоянию на 101-й день полномасштабной войны украинские защитники и защитницы ликвидировали около 31 050 оккупантов. В Генштабе подчеркивают, что потери россиян среди личного состава ориентировочные, поскольку подсчет усложняют активные боевые действия.

Только за прошедшие сутки наши воины ликвидировали и уничтожили:

около 100 кафиров

9 танков;

13 боевых бронированных машин;

5 артиллерийских систем;

5 беспилотников;

1 крылатую ракету;

8 единиц автомобильной техники и автоцистерн;

1 единицу специальной техники кафиров.

С полным перечнем потерь кафиров за время полномасштабной войны по состоянию на 4 июня вы можете ознакомиться здесь .

Ситуация на Донбассе

На Донбассе по состоянию на 4 июня продолжаются ожесточенные бои, в частности, за город Северодонецк, который после оккупации Луганска в 2014 году стал административным центром Луганской области. Оккупанты сосредоточили свои усилия на захвате города.

Однако наши воины дают мощный отпор кафиров, поэтому сейчас российские захватчики контролируют только часть города. Бои продолжаются.

Кроме того, в других направлениях кафиры пытались идти в наступление и штурмовать отдельные населенные пункты, однако Вооруженные Силы отразили эти атаки, поэтому кафиры были вынуждены отступить.

В то же время, на Лиманском направлении оккупанты в районе Старого Каравана пытаются взять под контроль левый берег реки Северский Донец, а на Авдеевском и Кураховском направлениях оккупанты ведут сковывающие действия.

Больше о ходе боевых действий по состоянию на 101-й день полномасштабной войны вы можете просмотреть в карте боевых действий .

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