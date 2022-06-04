Фатальний удар по російському танку завдали з безпілотника Bayraktar. Після цього танк Т-72 феєрично спалахнув.

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Як знищили російський танк

Українські захисники майстерно влучили прямо в танк окупантів. Боєкомплект росіян вибухнув.

Пряме влучання в окупантський Т-72 спричинило детонацію боєкомплекту. Ще один танк більше не руйнуватиме нашу країну,

– наголосили в оперативному командуванні "Північ".

Українські військові знищили танк Т-72: потужне відео

Втрати росіян у війні

Станом на 101-ий день повномасштабної війни українські захисники та захисниці ліквідували близько 31 050 окупантів. У Генштабі наголошують, що втрати росіян серед особового складу є орієнтовними, оскільки підрахунок ускладнюють активні бойові дії.

Лише за минулу добу наші воїни ліквідували та знищили:

близько 100 окупантів

9 танків;

13 бойових броньованих машин;

5 артилерійських систем;

5 безпілотників;

1 крилату ракету;

8 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн;

1 одиницю спеціальної техніки окупантів.

З повним переліком втрат окупантів за час повномасштабної війни станом на 4 червня ви можете ознайомитися тут.

Ситуація на Донбасі

На Донбасі станом на 4 червня тривають запеклі бої, зокрема за місто Сєвєродонецьк, який після окупації Луганська в 2014 році став адміністративним центром Луганської області. Окупанти зосередили свої зусилля на захопленні міста.

Однак наші воїни дають потужну відсіч окупанту, тому зараз російські загарбники контролюють лише частину міста. Бої тривають.

Крім того, на інших напрямках окупанти намагалися йти в наступ та штурмувати окремі населені пункти, однак Збройні Сили відбили ці атаки, тому окупанти були змушені відступити.

Водночас на Лиманському напрямку окупанти в районі Старого Каравану намагаються взяти під контроль лівий берег річки Сіверський Донець, а на Авдіївському та Курахівському напрямках окупанти ведуть сковуюючі дії.

Більше про перебіг бойових дій станом на 101-ий день повномасштабної війни ви можете переглянути в карті бойових дій.

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