Прямое попадание: ВСУ одним залпом шести "Цезарей" накрыли район с российской техникой

Украинские военные продолжают уничтожать врага. Так, с помощью одного залпа шести Цезаров удалось накрыть целый район с техникой российских захватчиков.

Об эффективной работе наших военных рассказали в Генштабе ВСУ. Там враг хранил более 15 единиц своей техники.

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Уничтожили командно-штабную машину командира

Как рассказывают сами военные, им удалось результативно нанести огню по врагу. Благодаря прямому попаданию в металлолом превратилась самоходная гаубица 2С-19 "Мста-С". Кроме того, удалось уничтожить командно-штабную машину командира батареи.

В Генштабе подчеркивают, что наши военные демонстрируют сверхбыстрый переход на вооружение и стандарты НАТО. Причем схожая практика уникальна для всего мира.

Украинские военные эффективно уничтожили врага с помощью "Цезаря": смотрите видео

Украина получила первую версию CAESAR

Международные партнеры предоставили Украине артиллерийскую установку CAESAR . И хотя это первое ее поколение, оно не мешает нам результативно уничтожать врага.

Основой установки служит Renault Sherpa 6x6. Заметим, что уже существует усовершенствованная версия, которая передвигается с помощью Tatra T-815 8x8.

Над созданием этой самоходной артиллерийской установки работала компания Nexter из Франции. Она, собственно, и работает над выпуском подобного военного вооружения, а также техники. И хотя в начале CAESAR была другая задача – обеспечение огневой поддержки, машина продемонстрировала себя и на других направлениях действия. Речь идет о:

контрбатарейную борьбу;

уничтожение укреплений;

ликвидацию живой силы

Заметим, что эффективное расстояние работы CAESAR составляет 42 километра. Но сама машина всеядна, ведь предполагает боеприпасы 155-миллиметрового калибра. А это значит, что она может производить снаряды разного вида и класса.

Что касается потерь врага, то они ежедневно растут. Нашим защитникам и защитницам уже удалось уничтожить более 33 тысяч оккупантов, а также тысячи единиц вражеских машин.

За минувшие сутки 200 кафиров стали "двухсотыми"

С начала полномасштабного вторжения удалось ликвидировать 33 150 российских бойцов . Это приблизительная цифра, ведь подсчитать потери врага просто невозможно в зоне ведения активных боевых действий.

Кроме того, в металлолом уже удалось превратить 1456 танков, 3563 боевых бронированных машин, 734 артиллерийские системы, 233 реактивных системы залпового огня, 97 единиц средств ПВО.

На балансе вражеской армии также на 215 самолетов, 180 вертолетов, 593 БпЛА оперативно-тактического уровня, 129 крылатых ракет, 13 судов, 2496 автомобилей и автоцистерн, а также 55 единиц специальной техники меньше.

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