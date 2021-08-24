Прямое требование Конституции: в Раде объяснили для чего Украине Большой Герб

Руслан Стефанчук пояснил, что большой Государственный Герб является требованием 20 статьи Конституции. Политик подчеркнул: одновременно трезубец был, есть и будет оставаться главным гербом Украины.

Вице-спикер Руслан Стефанчук признался, что для него было большой честью представлять о большом Государственном Гербе Украины. Этот исторический момент произошел в 30-летие Независимости Украины.

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Политик отметил, что это – большая ответственность. По словам Стефанчука, на его месте должен был быть первый президент Леонид Кравчук. Именно он собирался представить законопроект. В то же время Кравчук не мог присутствовать в Раде по состоянию здоровья.

По словам Стефанчука, Кравчук всегда беспокоился о том, что за 25 лет в Украине так и не выполнили требование Конституции, утвердив большой Государственный Герб.

Принятие этого закона станет праздничным подарком нашей стране, который призван закрыть гештальт по ее государственным символовам,

– отметил Стефанчук.

Большой Государственный Герб не вытеснят трезубец

Трезубец будет оставаться главным гербом Украины. По словам Стефанчука, это – наше государственное, историческое и культурное наследие.

Применение большого Государственного Герба ограничат только исключительными случаями. Его будут применять на государственных печатях, на символах Президента Украины, на фасаде основных государственных институтов и по решению Национального банка Украины на денежных знаках.

Большой Государственный Герб: главное

Верховная Рада во время внеочередного заседания 24 августа в первом чтении поддержала законопроект о большом Государственном Гербе.

"За" проголосовали 257 народных избранников.

Большой Государственный Герб Украины включает в себя 4 основных элемента: княжеский знак Владимира Великого, то есть малый Герб; корону Ярослава Мудрого над трезубцем; казака с мушкетом, символа войска Запорожского; льва, который является символом Галицко-Волынского государства.

Публикация Руслана Стефанчука:

Президентский законопроект "О большом Государственном Гербе Украины" принят в первом чтении. "За" – 257 народных депутатов.

Большой честью для меня представлять этот законопроект в парламенте Украины именно в день 30-й годовщины независимости Украины. Одновременно – это и большая ответственность. Ведь сегодня на моем месте докладчиком должен был быть первый Президент Украины; один из тех, кто подарил нам независимость – Леонид Кравчук. Однако по состоянию здоровья он не смог присутствовать. Передаю ему глубокое уважение и желаю скорейшего выздоровления.

Леонид Макарович всегда беспокоился из-за того, что за 25 лет мы так и не выполнили требование статьи 20 Конституции Украины и не приняли Большой Государственный Герб. Принятие этого закона станет праздничным подарком нашей стране, который призван закрыть гештальт по ее государственным символам.

Давайте рассмотрим основные вопросы, связанные с этим документом.

Для чего нам Большой Государственный Герб?

Наличие большого Государственного Герба – это прямое требование статьи 20 Конституции Украины.

Может сделаем Тризуб нашим Великим Государственным Гербом?

В соответствии со статьей 20 Конституции Украины, Большой Государственный Герб Украины устанавливается с учетом малого Государственного Герба Украины и герба Войска Запорожского.

Так давайте изменим статью 20 Конституции Украины?!

Поскольку статьи 20 содержится в первой главе Конституции Украины, то для ее изменения нужно проводить всеукраинский референдум. Стоимость одного референдума - ориентировочно 2 миллиарда гривен.

Положения о Большом Государственном Гербе стали результатом компромисса с коммунистами?

Вся Конституция Украины – это система компромиссов. Если бы их не было, за Конституцию бы не проголосовали 315 народных депутатов. И поэтому нам сегодня надо не спорить, а выполнять положения Основного Закона Украины.

Соответствует ли проект Большого Герба требованиям геральдики?

К сожалению, иногда конкурсы на Большой Герб напоминали "междусобойчики" среди геральдистов. Одни творили, другие критиковали. Кто-то пытался продвинуть в конкурсе своих. Вследствие извечных споров у нас до сих пор нет Большого Герба. Поэтому предлагается тот герб, который устоялся в сознании украинцев и способен выполнять его функции.

Почему на Большом гербе корона, если Украина не монархия?

Конечно, Украина не монархия, а республика. Поэтому над Большим гербом размещена не монархическая корона, а изображение великокняжеского венца Ярослава Мудрого.

Большой Герб вытеснит Тризуб?

Трезубец был, есть и будет оставаться главным гербом нашей страны. Это наше государственное, историческое и культурное наследие. Применение Большого Герба в законе будет ограничено только исключительными случаями, в частности – на государственных печатях, на символах Президента Украины, на фасаде основных государственных институтов и по решению Национального банка Украины на денежных знаках.

Разве Большой Герб объединяет?

Этот вариант Большого герба – один из самых связующих и устоявшихся. Ведь он получил наибольшую поддержку среди членов рабочей группы в парламенте. Разработан он во времена, когда Юлия Тимошенко была премьер-министром Украины. В статусе Большого Герба он использовался для отделки кабинета Президента Украины, начиная от Виктора Ющенко, Петра Порошенко и до сих пор. Уже почти 15 лет он печатается на различной сувенирной продукции и больших замечаний не имел. Все остальное – это политические манипуляции.