Путину будет некомфортно: Россию заставляют делать все больше ошибок

Украина совместно с партнерами согласовала установить с 12 мая всеобъемлющее 30-дневное прекращение огня. Сейчас европейские лидеры выдвигают ультиматум и давят на Россию, чтобы диктатор поддержал эту инициативу.

Однако в Кремле до сих пор не могут принять решение и начинают паниковать, из-за чего только ухудшают свое положение. Такое мнение 24 Каналу председатель Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан.

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"Путин боится Зеленского"

Сейчас Владимир Путин и Россия теряют инициативу. Зато объединенная коалиция во главе с Украиной давит на Кремль, заставляя делать все больше ошибок.

Ультиматум объединенной Европы во главе с Украиной звучит очень просто – безусловное прекращение огня. Это предложение собственно и стало причиной для спонтанной и хаотичной пресс-конференции Владимира Путина в 2 часа ночи. Уже дальше российская пропагандистская линейка во главе с Дмитрием Песковым, депутатами и другими начали говорить, мол, нельзя выдвигать ультиматумы России.

Именно потому, что Украина перехватывает инициативу и уже совсем по-другому разговаривает с российской стороной,

– сказал глава Украинского центра безопасности и сотрудничества.

По его мнению, инициатива президента Дональда Трампа о визите в Стамбул начались именно потому, что американцы получили сигналы – россияне не готовы к прямым переговорам на высшем уровне. В то же время Президент Украины взял на себя роль лидера и заявил, что готов вывести переговоры на самом высоком уровне и лично пригласил Путина.

Оказалось, что Путин боится Зеленского и ненавидит его. Однако Зеленский – это та фигура, которая в отличии даже от многих западных лидеров, не боится Путина и презирает его. Конечно, в таких условиях вести переговоры Путину некомфортно, ведь он может существовать только в комфортной среде. А вот отказаться от своей идеи о Стамбуле диктатор уже не может.