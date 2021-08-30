Про главное: ДТП со "слугой" Трухиным. Раскол в ОПЗЖ

20:07

На Бориспольской трассе вблизи Киева произошла авария с участием народного депутата от "Слуги народа" Александром Трухиным. В пророссийском лагере "Оппозиционной платформы – За жизнь" крыло Левочкина-Бойко пытается захватить власть.