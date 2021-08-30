Про главное: ДТП со "слугой" Трухиным. Раскол в ОПЗЖ
30 августа 2021 , 20:07Читати новину українською
Источник:24 канал
На Бориспольской трассе вблизи Киева произошла авария с участием народного депутата от "Слуги народа" Александром Трухиным. В пророссийском лагере "Оппозиционной платформы – За жизнь" крыло Левочкина-Бойко пытается захватить власть.
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Аэропорт Кабула, который находится под контролем американцев, атаковали 5 ракет. Все снаряды перехватила система противоракетной обороны, эвакуацию людей продолжили.
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