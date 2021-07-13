Pro новости: Аваков подал в отставку. Депутаты не поддержали закон о медицинском каннабисе
13 июля 2021 , 22:36Читати новину українською
Источник:24 канал
В выпуске "Pro новости" за 13 июля – Арсен Аваков подал в отставку и Владимир Зеленский ему уже даже замену представил на заседании провластной фракции. Нардепы в Верховной Раде провалили легализацию медицинского каннабиса.
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