Pro новости: Аваков подал в отставку. Депутаты не поддержали закон о медицинском каннабисе

13 июля 2021 , 22:36
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Источник:

24 канал

В выпуске "Pro новости" за 13 июля – Арсен Аваков подал в отставку и Владимир Зеленский ему уже даже замену представил на заседании провластной фракции. Нардепы в Верховной Раде провалили легализацию медицинского каннабиса.

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Автор: Артем Овдієнко