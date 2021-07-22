Pro новости: подробности договоренностей США и Германии. Иск России к ЕСПЧ

23:06

В выпуске "Pro новости" за 22 июля – опубликовали подробности договоренностей между США и Германией, которые фактически за спиной Украины решили ее дальнейшую судьбу. Россия подала в суд на Украину в Европейский Суд по правам человека. Хотя сама еще с 2015 года не признает его вердикты.