Pro новости: Порошенко вызвали в ВСК. Забор на границе с Беларусью

23:03

В выпуске "Pro новости" за 8 июля – ВСК по "вагнеровцам" обратится в СБУ с официальным запросом, имела ли место спецоперация. Решили также заслушать нардепа от "ЕС" Петра Порошенко. Литва заявила, что потратит 40 миллионов евро на возведение забора на границе с Беларусью, ведь фиксирует увеличение количества нелегалов.