Pro новости: Порошенко вызвали в ВСК. Забор на границе с Беларусью
8 июля 2021 , 23:03Читати новину українською
Источник:24 канал
В выпуске "Pro новости" за 8 июля – ВСК по "вагнеровцам" обратится в СБУ с официальным запросом, имела ли место спецоперация. Решили также заслушать нардепа от "ЕС" Петра Порошенко. Литва заявила, что потратит 40 миллионов евро на возведение забора на границе с Беларусью, ведь фиксирует увеличение количества нелегалов.
Также в выпуске:
Кроме Петра Порошенко под закон об олигархах должен был бы гарантированно попасть и Ринат Ахметов. Он действительно является самым богатым украинцем в мире, его состояние оценивается в 7 с половиной миллиардов долларов, тогда как у Порошенко – 1,5 миллиарда.