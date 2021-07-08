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Окрім Петра Порошенка під закон про олігархів мав би гарантовано потрапити і Рінат Ахметов. Він дійсно є найбагатшим українцем у світі, його статки оцінюють у 7 із половиною мільярдів доларів, тоді як у Порошенка – 1,5 мільярда.