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Окрім Петра Порошенка під закон про олігархів мав би гарантовано потрапити і Рінат Ахметов. Він дійсно є найбагатшим українцем у світі, його статки оцінюють у 7 із половиною мільярдів доларів, тоді як у Порошенка – 1,5 мільярда.
У випуску "Pro новини" за 8 липня – ТСК по "вагнерівцях" звернеться до СБУ з офіційним запитом, чи мала місце спецоперація. Вирішили також заслухати нардепа від "ЄС" Петра Порошенка. Литва заявила, що витратить 40 мільйонів євро на зведення паркану на кордоні з Білоруссю, адже фіксує збільшення кількості нелегалів.
Джерело:24 канал
Окрім Петра Порошенка під закон про олігархів мав би гарантовано потрапити і Рінат Ахметов. Він дійсно є найбагатшим українцем у світі, його статки оцінюють у 7 із половиною мільярдів доларів, тоді як у Порошенка – 1,5 мільярда.