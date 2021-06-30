Pro новости: Прямая линия с Путиным. Игра Украины с Англией
30 июня 2021 , 23:09Читати новину українською
Источник:24 канал
В выпуске "Pro новости" за 30 июня – главе Кремля устроили прямую линию с россиянами. Владимир Путин сказал, мол, третьей мировой не будет, так как США боятся проиграть России. Сборная Украины по футболу вышла в четвертьфинал чемпионата Европы. Впереди – игра с Англией.
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От электросамокатов на улицах Киева – настоящий хаос, город оказался не готов к ним. В то же время соответствующую проблему на данный момент не решают, наоборот – она ухудшается.