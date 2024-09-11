В Киеве на дорогах огромные пробки: город ждет почетных гостей

Утром в украинской столице затруднено движение транспорта. Это связано с перекрытием дорог в центре города.

В Киеве утром на дорогах – пробки, а в метро – большие очереди. В связи с проведением Крымской платформы перекрыты центральные районы города.

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Столица "утопает" в пробках

Ранее киевлян предупреждали о временных ограничениях движения в Киеве. Их внедрили в центральной части города, а также в Печерском и Шевченковском районах.

Что происходит на дорогах в Киеве: смотрите видео

Из-за усложненного перемещения по наземному транспорту жители столицы вынуждены пользоваться подземным. На ряде станциях метро развернулись длинные очереди.

Не менее сложная обстановка в столичном метро: смотрите видео

Очереди в метро Киева 11 сентября / Фото соцсети

К слову, в Киев уже прибыл президент Литвы Науседа, а также глава сената Чехии Милош Выстрчил. Ожидается визит госсекретаря США и главы МИД Британии.