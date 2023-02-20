Стоит центр Киева, движение авто перекрыли: какая причина

Утро 20 февраля началось для жителей столицы со стояния в пробках. Вскоре стало известно, что стало причиной перекрытия дорог. Связано это, как ни странно, с годовщиной трагических событий во время Революции Достоинства 2014 года.

Каждый год 20 февраля Украина и мир чтят память погибших людей во время Майдана 2014 года. В частности, стало известно, что в Киев прибыла иностранная делегация по случаю годовщины этих событий, поэтому пришлось перекрыть часть дорог. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на местные телеграмм-каналы, ведь по состоянию на 09:00 официальных сообщений от власти по этому поводу не было.

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Длиннейшие пробки в Киеве и пустые некоторые улицы

Как отмечают местные СМИ, ситуация в столице по состоянию на утро была такой:

огромная пробка в местности Святошино и на Нивках;

движение скоростного трамвая было ограничено;

проспект Берестейский – закрытый, трамваи 14 и 15 перестали курсировать;

на улице Василенко – пробка;

на мост Воздухофлотский не пускают транспорт;

улицы Вадима Гетьмана, Леси Украинки, проспект Победы – перекрыты;

также перекрыт подземный переход на Вокзальной – поэтому нужно идти пешком через вокзал;

от посольства США в город Берестейск запретили парковку – повсюду стоят красно-белые конус, много полиции, есть представители СМИ.

Перекрытые дороги в Киеве 20 февраля: смотрите фото из соцсетей

Впоследствии стало известно, что Шулявский мост открыт для пешеходов. Кроме того, сетью стали распространяться видео, на которых видны перекрытые улицы.

Некоторые улицы в столице перекрыли: смотрите видеонарезку 24 Канала

9 годовщина от расстрела людей на Майдане

К этой теме вспомним, что именно период с 18 по 20 февраля 2014 года является одним из самых трагических в истории нашего государства. Именно в эти дни произошли наибольшие стычки митингующих с вооруженными силовиками "Беркута". В результате этого погибли около 100 человек, которых затем наименовали Небесной Сотней.

После этого Россия развязала войну, что продолжается до сих пор. Собственно, скандальный президент Виктор Янукович сбежал в Россию, а путинские войска зашли в Крым и оккупировали его. Впоследствии началась война на Донбассе, которая 24 февраля 2022 стала широкомасштабной.