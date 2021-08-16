Ранее СМИ сообщали, что во время хаоса в аэропорту погибли 2 человека. Известно, что 2 вооруженных мужчин убили американские военные.

Важно "Об эвакуации даже не слышали": из Кабула пытаются выехать 12 украинцев

На фото со спутника видно большое количество людей на аэродроме. В то же время движение транспорта на дороге просто невозможно – машины блокируют друг друга.



Спутниковое фото из Кабула​



На дороге к аэропорту образовалась огромная пробка



Люди заблокировали взлетную полосу

Немецкий самолет не может приземлиться

16 августа, чтобы эвакуировать своих граждан, в Кабул прилетел немецкий самолет Airbus A400M, пишет Bild. Однако он не может приземлиться из-за толпы на взлетной полосе, а потому кружит вокруг города. Воздушное судно ждет, когда американские военные обеспечат возможность для посадки.

Заметим, всего в Афганистан для эвакуации немцев вылетели 4 самолета.

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