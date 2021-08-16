Раніше ЗМІ повідомляли, що під час хаосу в аеропорту загинули 2 людей. Відомо, що 2 озброєних чоловіків вбили американські військові.
Важливо "Про евакуацію навіть не чули": з Кабулу намагаються виїхати 12 українців
На фото з супутника видно велику кількість людей на летовищі. Водночас рух транспорту на дорозі просто неможливий – автівки блокують одна одну.
Супутникове фото з Кабулу
На дорозі до аеропорту утворився величезний затор
Люди заблокували злітну смугу
Німецький літак не може приземлитися
16 серпня, аби евакуювати своїх громадян, в Кабул прилетів німецький літак Airbus A400M, пише Bild. Однак він не може приземлитися через натовп на злітній смузі, а тому кружляє довкола міста. Повітряне судно чекає, коли американські військові забезпечать можливість для посадки.
Зауважимо, загалом в Афганістан для евакуації німців вилетіли 4 літаки.
Головне про ситуацію в Афганістані
- 15 серпня бойовики ісламістського угруповання "Талібан" захопили Кабул. Столиця дісталася їм без бою, адже влада її просто здала. Водночас президент втік з країни, мовляв, аби "уникнути кровопролиття".
- Частина мешканців заховалася у будинках, адже на вулицях твориться справжня анархія та мародерство. Інші намагаються втекти з країни через аеропорт.
- Згодом усі рейси скасували, дозволили літати лише військовим повітряним суднам.
- Евакуюватися з Афганістану хочуть 90 українців. МЗС наразі опрацьовує шляхи їхньої евакуації.