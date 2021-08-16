Раніше ЗМІ повідомляли, що під час хаосу в аеропорту загинули 2 людей. Відомо, що 2 озброєних чоловіків вбили американські військові.

Важливо "Про евакуацію навіть не чули": з Кабулу намагаються виїхати 12 українців

На фото з супутника видно велику кількість людей на летовищі. Водночас рух транспорту на дорозі просто неможливий – автівки блокують одна одну.



Супутникове фото з Кабулу



На дорозі до аеропорту утворився величезний затор



Люди заблокували злітну смугу

Німецький літак не може приземлитися

16 серпня, аби евакуювати своїх громадян, в Кабул прилетів німецький літак Airbus A400M, пише Bild. Однак він не може приземлитися через натовп на злітній смузі, а тому кружляє довкола міста. Повітряне судно чекає, коли американські військові забезпечать можливість для посадки.

Зауважимо, загалом в Афганістан для евакуації німців вилетіли 4 літаки.

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