Раніше ЗМІ повідомляли, що під час хаосу в аеропорту загинули 2 людей. Відомо, що 2 озброєних чоловіків вбили американські військові.

Важливо "Про евакуацію навіть не чули": з Кабулу намагаються виїхати 12 українців

На фото з супутника видно велику кількість людей на летовищі. Водночас рух транспорту на дорозі просто неможливий – автівки блокують одна одну.

Супутникове фото з Кабулу
Супутникове фото з Кабулу

На дорозі до аеропорту утворився величезний затор
На дорозі до аеропорту утворився величезний затор

Люди заблокували злітну смугу
Люди заблокували злітну смугу

Німецький літак не може приземлитися

16 серпня, аби евакуювати своїх громадян, в Кабул прилетів німецький літак Airbus A400M, пише Bild. Однак він не може приземлитися через натовп на злітній смузі, а тому кружляє довкола міста. Повітряне судно чекає, коли американські військові забезпечать можливість для посадки.

Зауважимо, загалом в Афганістан для евакуації німців вилетіли 4 літаки.

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