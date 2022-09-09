Пункт пропуска в Ягодине разблокирован: польские перевозчики убрали свои грузовики

Работу пропускного пункта "Ягодин" на границе Украины и Польши удалось разблокировать. Польские перевозчики убрали свои грузовики, однако главная причина пробок до сих пор не устранена.

Об этом сообщил заместитель министра инфраструктуры Украины Мустафа Найем. Движение на пропускном пункте возобновили около 19:00 по киевскому времени.

Обратите внимание Мы теряем миллионы ежедневно, – Найем о ситуации с очередями в "Ягодине"

Главная причина пробок до сих пор остается

Несмотря на то, что польские перевозчики на несколько дней полностью заблокировали работу пропускного пункта, главной причиной пробок является фитосанитарный и ветеринарный контроль с польской стороны. На фоне полномасштабной войны Украина вынуждена осуществлять экспорт наземным транспортом, из-за этого и возросло количество грузовиков, которые отправляются в направлении Польши. Тамошние пограничники эффективно справлялись с работой, однако пересечение границы грузовиками существенно усложнял именно фитосанитарный и ветеринарный контроль. Поэтому ежедневно пункт пропуска "Ягодин" проходили 20 - 25 грузовиков.

Однако и это еще не все – в длинных очередях, недавно растянувшихся на 45 километров, стояли не только грузовики с товаром, но и пустые. Поэтому для того, чтобы уменьшить пробки, с 8:00 9 сентября пустые грузовики могут пересечь границу на пропускном пункте "Устилуг – Зосин". Также в начале октября планируется открытие еще одного пропускного пункта.

Мы все еще работаем над решением повышения эффективности польских фитосанитарных и ветеринарных служб, но следующие несколько дней напряжение на этом участке границы должно упасть. Кроме того, уже достигнуты договоренности об открытии в начале октября еще одного места пересечения границы в Нижанковичах Львовской области для временного выезда пустых транспортных средств, в том числе бензовозов,

– сообщил Найем.

Также Украина предлагает перевести службы фитосанитарного и ветеринарного контроля Польши в круглосуточный режим работы и отменить контроль для определенных групп товаров, что уменьшит нагрузку на пункт пропуска.

Интересно – больше о причинах пробок на границе: смотрите видео

Из-за блокирования проезда грузовиков на пропускном пункте "Ягодин" Украина ежедневно теряла миллионы гривен, которые могли поступать в государственный бюджет. Министр инфраструктуры Алексей Кубраков уточнил, что речь идет о 55 – 60 миллионах гривен ежедневно.