Киев стоит в 10-балльных пробках: карта

1 марта утром Киев парализовали 10-бальные пробки. В первый день весны из-за снегопадов фактически остановилось движение транспорта на главных улицах города: проспекте Победы, бульваре Шевченко в обоих направлениях, бульваре Леси Украинки.

Как свидетельствуют карты Google Maps, автомобили стоят в пробках в Киеве как на правом, так и на левом берегу. Практически полностью остановлено движение на Северном и Южном мостах, на мосту Метро.

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Движение транспорта также парализовано почти на всех улицах возле станций метро "Золотые ворота", "Театральная", "Университет" и "Берестейская".

Также затруднено движение на Подоле, в центре Киева. Пробки образовались на Владимирском спуске, улице Набережно-Крещатицкая, Набережном шоcе, на улице Большая Житомирская, Прорезная, Владимирская, Бассейная, Большая Васильковская.



10-бальные пробки в Киеве 1 марта, 10:00



Пробки в Киеве: по состоянию на 14:00 ситуация немного лучше, но столица продолжает стоять​

На въезде в Киев также образовались пробки в связи с запретом въезда в столицу грузовиков.

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По состоянию на 15:30 ситуация остается критической возле станции метро "Университет" – там весь транспорт стоит. Такие же дела на улице Довженко на Шулявке.



Пробки в Киеве по состоянию на 15:30

Синоптики сообщают, что ночью в Киеве выпало 20 см снега. В "Киевпастрансе" предупредили, что общественный транспорт может курсировать без соблюдения графика движения.

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Городская власть Киева просит киевлян не пользоваться личным авто, а также не парковать авто на обочине дорог. Автомобили, которые будут мешать расчищать дороги от снега, будут эвакуированы.

Для уборки дорог от снега задействовано около 560 единиц техники. Коммунальные службы работают в усиленном режиме. В Киеве работает 36 бригад ручной уборки, которые расчищают от снега тротуары и остановки общественного транспорта.