На Курщине введен режим КТО, то есть контртеррористической операции, которую возглавляет Александр Бастрыкин, председатель Следственного комитета России. Между тем российские военные, которые воюют в Украине подчиняются Валерию Герасимову. Это все свидетельствует о главной проблеме Кремля.

Бывший сотрудник КГБ и Службы внешней разведки России Сергей Жирнов рассказал 24 Каналу, что слабым местом страны-агрессора является беспорядок в министерстве обороны. Более того, Владимир Путин не признает Курскую операцию и борется в Курской области с "террористами".

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Главная слабость Кремля на Курщине

Главной слабостью Кремля является боевая слаженность и управление войсками для противодействия ВСУ на территории Курской области. Министерство обороны страны-агрессора находится в постоянной вражде и спорах, ведь Путин начал там внутреннюю "чистку" и поменял фактически весь центральный аппарат.

Министерство обороны уже почти 4 месяца не работает, как настоящее действующее министерство. Андрей Белоусов ищет коррупционеров, хотя коррупционер там каждый второй,

– отметил Жирнов.

Кроме этого, российский диктатор минимизировал важность для России Курской операции, которую проводят ВСУ. Он не признает, что на Курщине действуют регулярные украинские войска, ведь тогда нужно было бы объявлять военное положение в области и открывать новый фронт.

Путин этого не хочет, поэтому делает вид, что там ничего не происходит, что там якобы просто качество террористов,

– отметил бывший сотрудник КГБ.

Именно поэтому в Курской области был внедрен режим КТО. Если страна признает войну, то все подчиняются военным, если же это борьба с террористами – ФСБ. Сначала за КТО отвечал Александр Бортников, потом Алексей Дюмин, а теперь уже Бастрыкин. Это свидетельствует о тотальном беспорядке в России.