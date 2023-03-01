Украина и Молдова могут убедить жителей Приднестровья, – молдавский специалист

Решить проблему Приднестровья можно не только военным путем. Есть предложение договориться с местными властями, чтобы в регионе наконец-то воцарился покой и началось движение вперед. Это будет хорошо и для Украины, и для Молдовы.

Такое мнение в эфире 24 Канала выразил доктор истории, директор Института эффективной политики (Молдова) Виталий Андриевский. Он убежден, что пока не стоит опираться на силовой вариант решения проблемы с Приднестровьем. Ведь есть другой способ, как все сделать.

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Что делать с Приднестровьем

Как считает Андриевский, руководству Приднестровья нужно сделать такое предложение, от которого оно не сможет отказаться. Так можно будет быстрее и проще начать процесс реинтеграции региона с Молдовой.

Это выгоднее, чем если все начнет дальше затягиваться, ведь тогда уже будет реальным и военный сценарий. А само предложение должны подготовить Молдова и Украина вместе с ЕС и США. Обращаться следует не только к руководству региона, но и к простому народу, где живут и молдаване, и украинцы, и россияне.

Сейчас Приднестровье закрыто с двух сторон – Молдовы и Украины. Весь импорт и экспорт региона зависят от двух государств. Сейчас очень удобный период решить эту проблему. Но нужна решимость, политическая воля и международная поддержка,

– считает Андриевский.

Он убежден, что сейчас было бы целесообразно определить дальнейшие перспективы для руководства Приднестровья. Ему кажется, что там уже не настроены сотрудничать с Россией. И ждут предложения от самой Молдовы.

Как решить проблему с Приднестровьем: смотрите видео

Очевидно, что через некоторое время оккупанты проиграют в Украине – и государство начнет возрождаться. Ей потребуются ресурсы, а, к примеру, в Приднестровье есть и металлургический завод, и цементный и т.д. От этого регион выиграет и выйдет из депрессивного состояния.

Если будет международная помощь, Молдова вместе с Украиной могла бы построить небольшую АЭС, которая будет частично обеспечивать Одесскую и Винницкую области электроэнергией и всю Молдову. И еще можно будет продавать на экспорт. Много проекты. Надо объяснить и начать говорить с руководством Приднестровья. У меня такое чувство, что они уже не надеются на Россию,

– делится своими мыслями Андриевский.

Что происходит в Молдове: коротко