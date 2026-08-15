"Это на совести оккупантов": как российская пропаганда оправдывает проблемы с водой в Запорожье

Оккупированные территории по-прежнему страдают от различных проблем. К отсутствию света и топлива добавились перебои с водоснабжением. В частности, с такой проблемой столкнулись жители оккупированной Запорожской области.

Об этом рассказал корреспондент 24 Канала из Запорожья, который рассказал о текущей ситуации с водоснабжением на оккупированных территориях. Он отметил, как именно оккупационные власти пытаются "решить" эту проблему.

Какова ситуация с водой в оккупированном Запорожье?

На оккупированной территории Запорожской области электроэнергии нет уже почти две недели. Не лучше ситуация и с водоснабжением.

Главный гауляйтер Евгений Балицкий (глава оккупированной Запорожской области – 24 Канал) в своих официальных заявлениях называет проблемы с подачей воды "временными ограничениями водоснабжения",

– пояснил корреспондент.

Оккупанты также пытаются, по его словам, установить бочки с водой для населения, называя это "системными мерами по обеспечению граждан питьевой и технической водой". Они заявляют, что все эти меры, связанные с проблемами с водой, будут продлены до полного "восстановления штатного режима водоснабжения".

Однако, по мнению корреспондента, восстановление штатного режима водоснабжения возможно только после деоккупации города Мелитополя и всех захваченных территорий. А пока там будет сохраняться такая ситуация – без электричества, без воды.

Также гауляйтеров более мелких оккупированных территорий, таких как Энергодар или Каменка-Днепровская, тоже заставили выступать перед народом. Они записывают видеообращения о "временных трудностях". Однако не мы развязывали эту войну, и теперь то, что там происходит, – это на совести оккупантов,

– пояснил корреспондент.

Корреспондент из Запорожья рассказал о ситуации с водоснабжением на оккупированных территориях: смотрите видео

Добавим, что, в частности, в оккупированном селе Балки Запорожской области местные жители уже два месяца остаются без электроэнергии и воды. Они, как сообщают в Центре противодействия дезинформации, даже записали видеообращение, чтобы привлечь внимание к своим проблемам. Однако вместо их решения к жителям Балки, которые заявили о сложившейся ситуации, пришли полицейские и составили на них административные протоколы. Им вменили, что их обращение – это якобы "несанкционированный митинг".

Напомним, что из-за ударов Сил обороны по оккупированному Крыму на полуострове возник системный кризис с энергоснабжением. Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров отметил, что наибольшие проблемы с отсутствием света были в северных районах Крыма. Однако недавно они появились и на востоке полуострова – в Феодосии и вокруг нее. Также отключается свет в Алуште и Ялте.