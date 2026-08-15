Про це розповів кореспондент 24 Каналу із Запоріжжя, який розкрив, яка нині ситуація з постачанням води на окупованих територіях. Він зазначив, як саме окупаційна влада намагається "розв'язати" цю проблему.

Яка ситуація з водою на окупованому Запоріжжі?

На окупованій території Запорізької області електроенергія відсутня вже майже два тижні. Не краща ситуація й з водопостачанням.

Головний гауляйтер Євген Балицький (голова окупованої Запорізької області – 24 Канал) називає в своїх офіційних заявах проблеми з подачею води "тимчасовими обмеженнями водопостачання",

– пояснив кореспондент.

Окупанти також намагаються, за його словами, встановити бочки з водою для населення, називаючи це "системними заходами із забезпечення громадян питною і технічною водою". Вони розповідають, що всі ці заходи через проблеми з водою будуть продовжені до повного "відновлення штатного режиму водопостачання".

Проте, на думку кореспондента, відновлення штатного режиму водопостачання можливе тільки після деокупації міста Мелітополя і всіх захоплених територій. А наразі там буде зберігатися така ситуація – без електрики, без води.

Також гауляйтерів дрібніших окупованих територій на зразок Енергодара чи Кам’янки-Дніпровської також погнали виступати перед народом. Вони записують відеозвернення про "тимчасові труднощі". Проте не ми розв’язували цю війну, і тепер те, що там відбувається, – це на совісті окупантів,

– пояснив кореспондент.

Кореспондент із Запоріжжя розповів про ситуацію з водопостачанням на окупованих територіях: дивіться відео

Додамо, що зокрема в окупованому селі Балки Запорізької області місцеві жителі вже два місяці залишаються без постачання електроенергії та води. Вони, як повідомляють у Центрі протидії дезінформації, навіть записали відеозвернення, щоб привернути увагу до своїх проблем. Проте замість їх розв'язання до жителів Балки, які заявили про ситуацію, що склалася, прийшли поліцейські та склали на них адміністративні протоколи. Їм закидали, що їхнє звернення – це нібито "несанкціонований мітинг".

Нагадаємо, що через удари Сил оборони по окупованому Криму на півострові виникла системна криза з енергопостачанням. Глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров зазначив, що найбільші проблеми з відсутністю світла були у північних районах Криму. Проте нещодавно вони з'явилися і на сході півострова – у Феодосії та довкола неї. Також вимикається світло в Алушті та Ялті.