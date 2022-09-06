В правительстве объяснили, как будут решать проблему с выплатами для переселенцев
6 сентября 2022 , 00:10Читати новину українською
Источник:Министерство соцполитики
Власти внедряют централизацию назначения, начислений и выплат в Единой информационной системе социальной сферы. Это нужно, чтобы устранить проблему с выплатами для переселенцев.
Минсоцполитики вводит централизацию назначения, начисления и выплаты в ЕИССС. Об этом рассказал заместитель министра Константин Кошеленко.
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Как вводят изменения
К опытно-промышленной эксплуатации ЕИССС подключили Житомирскую, Ровненскую и Винницкую области. Они предоставляют обратную связь по работе системы, а также – предложения по улучшению ее функционала.
Кроме того, к системе подключили сотрудников управлений соцзащиты из других областей. Окончательно изменения будут введены в начале октября.
Что этому предшествовало
- После полномасштабного наступления россии количество внутренне перемещенных лиц существенно выросло. Соответственно, увеличилась нагрузка на работников управлений социальной защиты населения и ЦНАПов.
- 79 районных управлений соцзащиты вынужденно прекратили свою работу на временно оккупированных территориях.
- Это изменило приоритетность Минсоцполитики по цифровизации пособий, льгот, субсидий и т.д. Весной был разработан новый функционал систем учета ВПЛ. Благодаря этому можно подать онлайн заявление на получение справки ВПЛ.
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