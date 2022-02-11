Проблемы с давлением и слепота: Денисова рассказала о еще одном украинце в заключении боевиков
Источник:Людмила Денисова в телеграме
В Краснолучской исправительной колонии номер 19 на оккупированном Донбассе боевики незаконно удерживают 25-летнего украинца. Он родом из Алчевска Луганской области.
Заключенный Дмитрий Оробий в 2014 году учился дистанционно в университете Северодонецка, живя в оккупации. Об этом сообщила омбудсмен Людмила Денисова.
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Как парень попал к террористам
По словам Денисовой, Оробий выехал на учебу в подконтрольный Украине Северодонецк, когда наладили пропускную систему на линии разграничения. Провел там несколько лет. После окончания учебы вернулся к семье в оккупированный Алчевск, потому что не смог найти работу.
В первый рабочий день на должности делопроизводителя одного из предприятий 16 июня 2020 года Дмитрия Оробия задержали пророссийские боевики. Его телефон не отвечал в течение 40 дней, никто не знал, где он,
– рассказала Денисова.
О том, что парня посадили, родители узнали, когда террористы пришли к ним с обыском. 5 февраля 2021 года так называемый "Верховный суд ЛНР" приговорил украинца к 12 годам лишения свободы по статье о госизмене.
В тюрьме начались проблемы со здоровьем
Омбудсмен утверждает, что у заключенного значительно ухудшилось зрение: из-за высокого глазного давления началось отслоение сетчатки, что может привести к полной слепоте. Также он имеет проблемы с артериальным давлением.
При этом, парню не оказывают медицинской помощи в колонии, а родные не могут его увидеть. Они передают лекарства, но никто не знает, получает ли он их.
Людмила Денисова обратилась в различные инстанции за помощью для Дмитрия Оробия. Она просит ОБСЕ поднять вопрос о его освобождении.
Истории украинцев, которых заключили боевики
- Украинца Александра Лобурю незаконно удерживают террористы на оккупированном Донбассе. Российские наемники цинично хотят его казнить. Боевики задержали украинца еще в апреле 2020 года. Тогда его обвинили в якобы торговле оружием и наркотиками.
- Украинка Светлана Довгаль уже 3 года находится в СИЗО оккупированного Донецка. Женщина больна сахарным диабетом, в последнее время ее состояние значительно ухудшилось. Как рассказывала омбудсменка Людмила Денисова, Довгаль исчезла 22 июля 2019 года. После оккупации она выезжала в Киев в поисках работы, но вернулась домой.
- Украинец Юрий Шаповалов уже 4 года находится в плену боевиков. Оккупационный суд незаконно приговорил врача-невропатолога к 13 годам заключения.