Россия не может одновременно обеспечивать стабильную экономику и держать "оборонку", – ISW

Российские власти сталкиваются с еще большими трудностями в одновременном эффективном обеспечении экономической ситуации, а также эффективном производстве оборонно-промышленного комплекса. Это происходит прежде всего из-за нехватки рабочей силы и системной коррупции.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на отчет американского Института изучения войны.

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Какие проблемы у России с экономикой и "оборонкой"

Министр обороны США Ллойд Остин 7 декабря сообщил, что Россия потратила более 200 миллиардов долларов на свою войну в Украине и понесла не менее 700 000 потерь в военных с февраля 2022 года, а недавние потери составляли в среднем 1 000 солдат в день.

В то же время украинский Центр противодействия дезинформации 9 декабря сообщил, что ликвидные активы России в Фонде национального благосостояния сократились со 140 миллиардов долларов США в феврале 2022 года до 53,8 миллиарда долларов США на 1 декабря 2024 года.

"В Центре отметили, что Россия все больше полагается на резервы китайских юаней и продажу золота для покрытия дефицита своего бюджета и направляет треть своего национального бюджета на 2025 – 2027 годы на расходы на оборону, что указывает на нежизнеспособное определение приоритетов войны, пренебрегая экономической стабильностью", – отметили в ISW.

Также 9 декабря генеральный прокурор России Игорь Краснов заявил, что коррупционные преступления, включая взяточничество, выросли почти на 30 процентов в 2024 году по сравнению с 2023 годом, а российские власти привлекли к дисциплинарной ответственности более 30 000 российских чиновников за коррупционные нарушения в 2024 году.

Усиление экономического давления России, вызванного войной, в сочетании с широко распространенной коррупцией, нехваткой рабочей силы и неэффективностью российского оборонно-промышленного комплекса, вероятно, увеличит стоимость войны для России и еще больше подорвет ее способность эффективно поддерживать свой ОПК, сохраняя экономическую стабильность,

– резюмировали аналитики.

В ISW также отметили, что ранее наблюдали подобные тенденции и статистические данные в российской экономике, которые указывали на то, что экономическая траектория страны-агрессора является нестабильной в среднесрочной и долгосрочной перспективе и будет все больше напрягать ее способность вести войну против Украины.