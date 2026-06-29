Об этом 24 Каналу рассказал публицист, специалист по стратегическим коммуникациям Юрий Богданов, отметив, что Владимир Путин будет пытаться доказать, что блокады Крыма не существует. Однако ему всё равно придётся направлять значительные ресурсы, в частности ПВО, для того, чтобы попытаться разблокировать полуостров.

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Почему Кремль будет направлять ресурсы именно в Крым?

"Крым — это вопрос не только местных жителей, но российские власти плевать хотели на них. Путина волнует лишь вопрос обеспечения российской армии на юге. Если логистика российской армии там будет в значительной степени разрушена, ему придется думать о передислокации войска на более выгодные позиции", — отметил публицист.

Крым для России – это, по его мнению, прежде всего военная база, именно там концентрируются вражеские силы и ресурсы для того, чтобы продолжать оккупацию украинского юга.

Поэтому то, что Путин будет тратить значительные ресурсы на попытку деблокировать Крым, открывает для украинских Вооруженных Сил возможности эффективно действовать на других участках фронта. И это именно то, что должно нас вдохновлять,

– подчеркнул он.

Адекватным планом для Украины, по его мнению, является использование Крыма как инструмента для подрыва устойчивости режима Путина и его авторитета. Для этого нужно наносить удары по России в других местах, где она более уязвима.

Наша задача — прежде всего подорвать даже не столько способность России вести войну, сколько уверенность окружения Путина в том, что он может реально контролировать ситуацию. Если он не сможет этого делать, то станет очень слабым. И Украина работает именно над решением проблемы легитимности Владимира Путина,

– подчеркнул Юрий Богданов.

В случае, если глава Кремля теряет легитимность, тогда, соответственно, не сможет серьезно влиять на ситуацию в России, а это приведет к ослаблению российского режима. А в условиях дестабилизации, уверен специалист по стратегическим коммуникациям, возможности для ведения переговоров о прекращении войны станут гораздо шире.

Добавим, что после ударов по оккупированному Крыму в ночь на 29 июня, в частности, по электроподстанциям, а также по переходному пункту "Кубань" в Краснодарском крае России, начались отключения света на оккупированных территориях Херсонской области, а также в Донецке и на Крымском полуострове.