Про це 24 Каналу розповів публіцист, спеціаліст зі стратегічних комунікацій Юрій Богданов, наголосивши, що Володимир Путін намагатиметься довести, що блокади Криму не існує. Проте йому все одно доведеться направляти великі ресурси, зокрема ППО, для того, щоб спробувати деблокувати півострів.

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Чому Кремль кидатиме ресурси саме у Крим?

"Крим – це питання не тільки місцевих мешканців, але російська влада чхати хотіла на них. Путіна хвилює лише питання забезпечення російської армії на півдні. Якщо логістика російської армії там буде значною мірою зруйнована, йому доведеться думати про передислокацію війська на більш вигідні позиції", – зазначив публіцист.

Крим для Росії – це, на його думку, насамперед воєнна база, саме там концентруються ворожі сили і ресурси для того, щоб продовжувати окупацію українського півдня.

Тому те, що Путін витрачатиме великий ресурс для того, щоб спробувати деблокувати Крим, відкриває для українських Збройних Сил можливості ефективно діяти на інших ділянках фронту. І це саме те, що має нас надихати,

– підкреслив він.

Адекватним планом для України, на його думку, є використання Криму як інструмента для розхитування стійкості режиму Путіна та його авторитету. Для цього потрібно атакувати Росію в інших місцях, де вона є вразливішою.

Наше завдання насамперед розхитати навіть не стільки спроможність Росії вести війну, скільки впевненість оточення Путіна в тому, що він може реально контролювати ситуацію. Якщо він не буде здатний це робити, то стане дуже слабким. І Україна працює саме над вирішенням проблеми легітимності Володимира Путіна,

– підкреслив Юрій Богданов.

У разі, якщо очільник Кремля втрачає легітимність, тоді, відповідно, не зможе серйозно впливати на ситуацію в Росії, а це призведе до послаблення російського режиму. А в умовах дестабілізації, впевнений спеціаліст зі стратегічних комунікацій, шляхи ведення перемовин щодо припинення війни стануть набагато ширшими.

Додамо, що після ударів по окупованому Криму проти ночі 29 червня, зокрема, по електропідстанціях, а також перехідному "Перехідний пункт "Кубань" у Краснодарському краї Росії, розпочалися відключення світла на окупованих територіях Херсонської області, а також у Донецьку та на Кримському півострові.