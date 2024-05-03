Ветеран войны назвал главный фактор, который сдерживает мобилизацию в Украине

В Украине, кроме дефицита вооружения, обостряется ситуация с мобилизацией. Абсолютно нормально, что человек не хочет на войну, но задача государства – разными способами подтолкнуть его к правильному выбору.

Об этом 24 Каналу сказал ветеран войны России с Украиной Евгений Дикий. Он назвал один из ключевых факторов, который сдерживает мобилизацию в стране.

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Почему люди не хотят мобилизоваться

По мнению Дикого, главным фактором, который сдерживает мобилизацию, является то, что до сих пор не установлен предельный срок службы. Люди, которые пошли на фронт в 2022 году не спрашивали, сколько это продлится. Однако даже те военные, которые были пессимистами думали о годе – полтора. Когда теперь отсчет идет на годы, то вопрос предельного срока службы является очень важным.

Человек должен знать, что надевает пиксель не на всю жизнь и не воюет до победы. Кроме того, военный должен знать, что он отвоевал, например, три года, дальше возвращается в тыл, а вместо него пойдет тот, кто эти три года прожил у него за спиной. Пока государство не установило этого момента, будет достаточно трудно мотивировать людей пополнять ряды ВСУ.

Это не должен быть билет в один конец. Этой проблемы не было в 2022 году, но сейчас она есть,

– отметил ветеран войны России с Украиной.

Также есть элементарная проблема усталости – это объективные психологические вещи. В начале полномасштабного вторжения украинцы понимали, что жизнь не будет такой, как раньше. Однако дальше за два года войны жизнь в тылу устроилась.

Мы все по-новому устроились, живем, работаем и очень комфортно, когда кто-то другой взял на себя войну, а ты просто перестроил свой быт в новые военные реалии,

– добавил Дикий.

Враг тоже не терял время. В нашем информационном поле развернута крайне мощная компания, которая направлена на срыв мобилизации. Это одна из самых успешных военных компаний России в этой войне.

Пассионарии спасли Украину в начале вторжения

Вообще первыми всегда идут пассионарии. Люди, которые наиболее остро чувствуют ответственность.

Вот если не я, то кто. На самом деле никто из нас не хотел воевать, это я вам как бывший доброволец говорю. Но всегда есть тот процент людей, которые понимают, что когда враг уже приперся, то наименьшим злом является как можно скорее пойти ему на встречу,

– сказал Дикий.

По его словам, пассионарии в любом обществе всегда не большинство. Такие люди всегда идут в первую волну. Для маленьких локальных войн их может хватить, а для большой войны против большой мобилизованной армии, к сожалению, недостаточно.

Пассионарии – люди, имеющие желание и потенциал менять мир к лучшему. Наиболее социально активная часть населения.

Они могут спасти государство в первые важнейшие часы, дни, недели, но дальше их надо дополнять обычными рядовыми гражданами, которые не хотят мобилизоваться, что вполне нормально.

В начале вторжения никто не думал, что война будет настолько затяжной, поэтому никто не задавал вопрос, как надолго я иду воевать,

– отметил ветеран войны России с Украиной.

Все же тогда в головах украинцев было то, что или нас быстро уничтожат, или мы выбросим врага. Вариант, что Вооруженные Силы Украины выбросят врага не сразу и дальше придется ступить зубы и включатся не в спринт, а длинный марафон – никто не представлял.

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