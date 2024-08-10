На одном из КПП на границе с Польшей могут быть задержки: в чем причина

Польша с понедельника, 12 августа, начинает ремонтные работы в одном из пунктов пропуска. В связи с этим возможны задержки движения.

Как отметили в Западном региональном управлении Госпогранслужбы, речь идет о пункте пропуска "Гребенное – Рава-Русская". Там просят граждан учесть информацию и по возможности выбирать другие пункты пропуска для пересечения границы.

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Работы на "Гребенное – Рава-Русская

С понедельника, 12 августа, по информации предоставленной от польской стороны, начнутся ремонтные работы асфальтового покрытия в пункте пропуска "Гребенное – Рава-Русская".

Замена покрытия может вызвать осложнения движения и длительное время ожидания, в частности на въезд и выезд в/из Польши грузового направления и на легковом направлении на въезд в Украину,

– указали в Западном управлении ГПСУ.

Предварительно работы продлятся до 12 сентября 2024 года.

К слову, недавно на Сумщине закрыли гуманитарный коридор "Колотиловка – Покровка", через который украинцы с оккупированных территорий возвращались в нашу страну. Причиной этого стало усиление обстрелов. В то же время до сих пор функционирует коридор "Мокраны – Доманово" на границе с Беларусью.